الشارع الجزائري يرسم خريطة جديدة لاحتجاجاته

2019/03/13 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط تعزيزات أمنية مشددة خرج آلاف المحتجين صبيحة أمس إلى الشوارع الرئيسية في العاصمة الجزائرية، معبرين عن سخطهم على ما وصفوه بـ”مس

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