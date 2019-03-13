إجرام كربلاء تلقي القبض على خمسة عشر متهما بجرائم جنائية مختلفة

2019/03/13 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز شرطة كربلاء من القبض على 15 متهما مطلوبا الى العدالة وفق أوامر قبض وتحري أصولية وبمختلف الجرائم الجنائية.وقال العقيد علاء الغانمي المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، ان " مفارز قسم مكافحة الإجرام المنتشرة في عموم المحافظة تمكنت من إلقاء القبض على (15) متهماً مطلوباً الى العدالة وفق اوامر قبض وتحري اصولية وبمختلف الجرائم الجنائية".

وأضاف، ان "سبعة من ضمن المتهمين الملقى القبض عليهم مطلوبين وفق أحكام مادة السرقة واثنان منهم تم القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود".

وتابع، ان "بقية المتهمين، تنوعت جرائمهم بين النصب والاحتيال على المواطنين والاعتداء والتزوير والمخالفات فضلا عن ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل مستمسكات رسمية وثبوتية".

وأشار الى، انه "تم إحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل".



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