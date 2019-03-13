وزارة النقل تمنح موظفيها مخصصات خطورة بنسبة 20% من الراتب الاسمي.

2019/03/13 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي، اليوم الثلاثاء، على منح موظفي الشركة العامة للسكك الحديد العراقية مخصصات الخطورة وبنسبة ٢٠٪ من الراتب الاسمي.وقال لعيبي، ان "يجب دعم موظفي الوزارة في المجالات كافة، والذي بدوره سيصب في زيادة الإنتاجية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، لافتا أن موظفي قطاع السكك أصابهم الحيف سابقا وستعمل الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم لهم والسعي لتطوير القطاع".

ووجه السيد الوزير إدارة الشركة، ان "تمنح الشركة الموظفين وعوائلهم تذاكر سفر مجانية على متن قطارات الشركة للتخفيف عن كاهل الموظفين وتوثيق صلتهم بالشركة لتكون السكك وسيلة النقل الأمن والارخص".



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