غدا.. انطلاق فعاليات المعرض الزراعي السنوي

2019/03/13 | 11:32

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

نطلق غدا الخميس فعاليات المعرض الزراعي السنوي على ارض معرض بغداد الدولي الذي يستمر لغاية 21 آذار الحالي.

وقال الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة حميد النايف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، إن “المعرض الذي سيقام تحت عنوان “الاسبوع السنوي لوزارة الزراعة” سيشهد مشاركة جميع مديريات وشركات الزراعة التابعة للوزارة في بغداد والمحافظات بآخر البحوث والنتائج العملية والمخبرية التي توصلت اليها ملاكاتها العاملة من اجل تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني”.

وأضاف النايف، أن “المعرض سيشهد مشاركة العديد من شركات القطاع الخاص العاملة في إلمجال الزراعي, لعرض احدث الالات والمكائن الزراعية واخر التقنيات المتطورة التي توصلت اليها الشركات العالمية لتطوير عمل هذا القطاع الحيوي”, مشيرا الى ان “هذه المشاركة ستسهم في ادخال هذه التقنيات الحديثة لزيادة الغلة الزراعية كما ونوعا”.

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