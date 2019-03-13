هزيمة ماي الثانية.. معركة بريكست تدفع بريطانيا للمجهول

2019/03/13 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “معركتها الأخيرة”..هكذا وصف محللون المناورة الأخيرة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان، فعقب “هزيمة الثلاثاء” تكون ماي قد خسرت آخر

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