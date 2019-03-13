عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه غرب العاصمة

2019/03/13 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنوهت عمليات بغداد عن تفجير كدس للمواد المتفجرة غربي بغداد.

وذكر بيان لاعلام العمليات اطلع عليه “النور نيوز” انه “سيقوم الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد بتفجير مسيطر عليه لكدس من المواد المتفجرة عبارة عن مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية”.

واضاف ان “ذلك سيكون بعد قليل ضمن منطقة غربي بغداد، لذلك نسترعي انتباه المواطنين من سكنة تلك المناطق وعدم الرعب حال سماع دوي الانفجار”.

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