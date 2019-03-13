“المعلومة” تنشر السيرة الذاتية لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة

2019/03/13 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عينَ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رئيس نادي الشرطة السابق، اياد بنيان، مستشاراً له لشؤون الرياضة.ووتنشر وكالة/ المعلومة/ السيرة الذاتية لبنيان في ما يلي: -اياد بنيان نداوي، من مواليد 1960 في بغداد وهو بطل رياضة العاب القوى العراقية في فترة الثمانينيات في فعاليتي 800 م و1500 م.مثل نادي الشرطة ومنتخب الجامعات والمنتخب […]

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