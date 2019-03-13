أميركيون كثر لا يعرفونه.. ما حقيقة العم سام؟

2019/03/13 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت صحيفة نيويورك تايمز -الصادرة أمس الاثنين- متلقي الإعانات الحكومية من أصحاب الاحتياجات الخاصة، من أن “العم سام ربما لا يكون صديقا

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