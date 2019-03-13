الداخلية: اعتقال 9 دواعش يعملون بالحسبة والأمنية والجند بالموصل

2019/03/13 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على تسعة دواعش يعملون فيما يسمى بالحسبة والأمنية والجند في التنظيم، بالجانب الأيسر لمدينة الموصل.

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