نجدة بغداد تعتقل 7 أشخاص بينهم فتيات بتهمة المتاجرة بالاعضاء البشرية

2019/03/13 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاربعاء، اعتقال 7 أشخاص بينهم فتيات بتهمة المتاجرة بالاعضاء البشرية.

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