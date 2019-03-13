الحشد يعثر على كدس يضم مخلفات حربية في النجف

2019/03/13 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الحشد الشعبي، الاربعاء، العثور على كدس يحوي كميات كبيرة من العتاد والمخلفات الحربية ضمت عددا من الصواريخ وقذائف الهاون بعملية امنية في النجف.

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