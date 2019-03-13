إيران تقرّ باستخدام العراق «قناة» لتفادي العقوبات الأمريكية

2019/03/13 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يختتم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، زيارته إلى العراق، التي شهدت توقيع مذكرات في مجالات النفط والتجارة والصحة والنقل.وفي وقت

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