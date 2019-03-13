الداخلية تعلن القبض على تسعة

2019/03/13 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على تسعة عناصر من تنظيم "داعش" في مدينة الموصل.وقال معن في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة محافظة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين تلقي القبض على ٩ عناصر من عصابات داعش الإرهابية في مناطق مختلفة من جانبي الأيمن والأيسر لمدينة الموصل".

وأوضح معن، أن "ثلاثة منهم كانوا يعملون فيما يسمى بالأمنية، وخمسة منهم كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة وأحدهم مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل".

يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة حررت محافظة نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" في أواخر شهر آب من عام 2019.

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