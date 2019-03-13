2019/03/13 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ان الحكومة عازمة على استكمال مشروع توزيع الاراضي بين الفقراء مجاناً، فيما اشار الى ان وزارة الهجرة والمهجرين خصصت منحا للمهجرات الايزيديات.وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي، "عازمون على استكمال مشروع توزيع الاراضي على فقراء العراق مجانا".

واضاف عبد المهدي، أن "وزارة الهجرة والمهجرين خصصت منحا للمهجرات الايزيديات".

وتابع عبد المهدي، ان "الحكومة عازمة على حسم ملف الادارة بالوكالة سريعا وبعيدا عن الضغوط السياسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: عازمون على استكمال مشروع توزيع الاراضي بين الفقراء مجاناً (فيديو)) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: عازمون على استكمال مشروع توزيع الاراضي بين الفقراء مجاناً (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).