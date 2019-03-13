وزارة العمل تشكل لجنة إسناد مشتركة في قضاء البعاج

2019/03/13 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكّل قسم حماية نينوى لجنة إسناد مشتركة من قسمي حماية نينوى (الرجال والنساء) في قضاء البعاج الذي يبعد 160كلم جنوبي غرب مدينة الموصل ويكون الدوام يومي (الأحد والاثنين) من أجل تقديم فضلى الخدمات لأهالي القضاء.

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