ضبط طرد يحتوي على مواد مخدرة في كمرك الشحن الجوي

2019/03/13 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطة الكمركية في كمرك الشحن الجوي بالعاصمة بغداد اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة لتهريب طرد يحتوي على موادمخدرة بالتعاون مع جهاز المخابرات و الأمن

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