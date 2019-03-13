2019/03/13 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني في محافظة بوشهر(جنوب) الاحد المقبل، سيتم افتتاح مصفاتين غازيتين في اطار المراحل التطويرية 13 و22 و23 و24 في حقل بارس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تدشن مصفاتين غازيتين بحقل بارس الجنوبي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تدشن مصفاتين غازيتين بحقل بارس الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).