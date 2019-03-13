نائب عن الفضيلة: واهم من يعتقد ان مكاتب المفتشين حلقة زائدة

2019/03/13 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن حزب الفضيلة الاسلامي حسين العقابي, الثلاثاء, أنه واهم من يعتقد بأن مكاتب المفتشين العموميين “حلقة زائدة”, مشيرا الى ان المكاتب بحاجة الى قانون جديد يضمن عملها واستقلاليتها وابعادها عن سلطة الاحزاب.وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الدعوات والمطالبات بالغاء مكاتب المفتشيين العموميين غير مجدية لكونها المصد الاول لمنع وقوع الفساد”, […]

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