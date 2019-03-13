إدراج الإمارات على القائمة السوداء الأوروبية يرجع لضعف التواصل

2019/03/13 | 12:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، يوم الأربعاء، إن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الإمارات العربية المتحدة على قائمته السوداء للملاذات الضريبية يرجع إلى ضعف التواصل بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإماراتية.

وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف للصحفيين ”نحتاج للتواصل، أتفهم الأسباب، وأنا متأكد من أن الإمارات العربية المتحدة سترغب في أن تكون مواطنا عالميا.

أنا على يقين من أن هذا الأمر سيتم حله في المستقبل القريب.

كانت حكومات الاتحاد الأوروبي تبنت يوم الثلاثاء قائمة سوداء موسعة للملاذات الضريبية، أضافت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة ومناطق تابعة لبريطانيا وهولندا في تعديل زاد عدد الولايات القضائية المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال.

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