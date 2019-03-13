2019/03/13 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت محكمة جنايات الكرخ في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية حكمين بالإعدام لمدانين اثنين عن جريمة الاشتراك بحادث خطف السفير المصري السابق.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الهيئة الاولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدانين اثنين اعترفا بحادثة خطف السفير المصري السابق في منطقة نفق الشرطة واقتياده الى منطقة العامرية ومن ثم الى مدينة الفلوجة”.

وأضاف البيان أن “المحكمة وجدت الأدلة والاعترافات كافية لإصدار حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحقهم”،مبينا أن “الأحكام جاءت استنادا لأحكام المادة 421/ج/و/د من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

16

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بإعدام مدانين اشتركا بحادث خطف السفير المصري السابق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بإعدام مدانين اشتركا بحادث خطف السفير المصري السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).