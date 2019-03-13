2019/03/13 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىتم اعادة تشغيل مصنع البان الموصل بعد اعمار وتاهيل قاعته الانتاجية بسبب الدمار والخراب والسرقة التي تعرض لها خلال فترة سيطرة داعش للمدينة وكذلك القصف، حيث تمت عملية الاعمار بالجهود الذاتية لكوادر الشركة، وبالتعاون مع احدى المنظمات.

مدير عام الشركة العامة للمنتوجات الغذائية محمد جبار حسين

وقال مدير عام الشركة العامة للمنتوجات الغذائية محمد جبار حسين لـ “النور نيوز” انه “تم اعادة تشغيل مصنع البان الموصل بعد اعادة تأهيليه بعد التحرير، حيث يعمل تشغيل هذا المصنع بخدمة المواطنين في الموصل بتوفير منتجات الألبان كونها مطابقة للمواصفات القياسية العراقية ومطابق للشروط الصحية وبأسعار مناسبة، ويساهم بتعزيز الاقتصاد بالمدينة وكذلك عودة الاستقرار للمدينة”.

واضاف “يسهم تشغيل المصنع بتعزيز الاقتصاد في الموصل من خلال حركة التجار ومجهزي المواد الاولية وسيارات الشحن والناقلين”.

مدير مصنع ألبان الموصل رئيس مهندسين نوفل برع العبيدي

من جانبه قال مدير المصنع رئيس مهندسين نوفل برع العبيدي لـ “النور نيوز” ان “مصنع البان الموصل من المصانع التابعة للشركة العامة للمنتوجات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن تم تاسيسه عام 1976، تعرض للسرقة والدمار بسبب احتلال اداعش للمدينة وكذلك قصف الطيران وتعرضت القاعة الانتاجية الرئيسية الى دمار بنسبة 90%”.

واضاف “بعد التحرير تم تنظيف ورفع الانقاض والركام وتم انتشال الاجهزة والمعدات واعادة صينة التي تصلح للعمل وتم التعاون مع منظمة الهجرة الدولية iom، وتم تأهيل قاعة انتاجية واحدة، وتم تشغيل مراجل بخارية وخطوط انتاج لبدء العمل”.

وتابع “نعمل حاليا على انتاج اللين والقشطة وهي خالية من المواد الحافظة وبأسعار مناسبة “.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

32

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة تشغيل مصنع البان الموصل بجهود ذاتية.. مسؤولون عنه يرون لـ “النور” التفاصيل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة تشغيل مصنع البان الموصل بجهود ذاتية.. مسؤولون عنه يرون لـ “النور” التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).