القنصلية الفلسطينية في أربيل تحيي ذكرى ميلاد الشاعر محمود درويش

2019/03/13 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأحييت القنصلية الفلسطينية في أربيل، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الشاعر الفلسطيني محمود درويش، بالتزامن مع يوم الثقافة الوطني الفلسطيني.وقال القنصل العام الفلسطيني لدى إقليم كوردستان، نظمي حزروي، لشبكة رووداو الإعلامية إن "الشاعر محمود درويش ولد في فلسطين بقضاء عكا، حيث فتح عينيه على النكبة و الاحتلال الاسرائيلي، وكان ذلك حافزاً لموهبة الشعر".وأضاف أن "محمود درويش هو شاعر المقاومة الفلسطينية بكل جدارة، لأنه ولد فلسطينياً وعاش أممياً وحلق عالياً في كل العالم حاملاً رسالة شعبه وقضيتة الوطنية من ألم وجراح". ولفت القنصل الفلسطيني لدى أربيل إلى أن "محمود درويش كتب قصيدة مشهورة لكوردستان، حيث حلق ليكون امتداداً لحرية الإنسان أينما كان وضد الظلم أينما تواجد"، مبيناً أن "ميلاده صادف ذكرى الثقافة الوطني الفلسطيني، وذلك بوجود القامات الهامة من الأدباء والمفكرين لنقول لكل من يجهل قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية أنه يستند إلى هذا الإرث العظيم من المفكرين والفنانين والعظماء، ولا تستطيع لا سياسة الإلغاء ولا العدوان من تدمير كرامة الشعب الفلسطيني".

وولد الشاعر محمود درويش في 13 آذار/ مارس 1941، ويعتبرأحد أهم الشعراء الفلسطينيين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن، كما أن درويش يعد أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه.

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