انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في الاسواق المحلية

2019/03/13 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية اليوم، الأربعاء، (13 شباط 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119,700 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 119.850 ديناراً.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 120.250 ديناراً.

سعر شراء الدولار = 119.250 ديناراً.

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