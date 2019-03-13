الاعمار ومجالس المحافظات تعتزمان تشكيل لجان لتوزيع الأراضي

2019/03/13 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مجلس محافظة بغداد, الاربعاء، أن وزارة الاعمار ومجالس المحافظات سيشكلان لجان لتوزيع الاراضي وفق الضوابط التي حددها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم استملاك بعض الاراضي داخل حدود الامانة من قبل وزارة الاسكان التي خولها القانون بذلك وتغيير جنسها من زراعي الى اسكاني.وقال عضو المجلس سعد المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اغلب […]

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