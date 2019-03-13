الاحتلال يستبيح المسجد الأقصى ويقتحم باحاته

2019/03/13 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقتحمت قوات الاحتلال “الاسرائيلية” الخاصة، المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة واعتدت بالضرب المبرح والهروات على المصلين والنساء والحراس وموظفي الأوقاف في صحن قبة الصخرة واعتقلت أربعة مواطنين بينهم سيدتان.وذكرت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال أغلق جميع بوابات المسجد الأقصى وطرد المصلين منه بالقوة بعد الاعتداء عليهم، لافتةً الى أن الضابط الصهيوني المتطرف “ماتان ليفي” […]

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