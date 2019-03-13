شطرنجيات بغداد يحرزن لقب بطولة الجامعات الحكومية والكليات الاهلية

2019/03/13 | 12:48

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(المستقلة)..توجت طالبات جامعة بغداد بلقب بطولة الجامعات والكليات الاهلية العراقية بالشطرنج التي اختتمت اليوم الثلاثاء على قاعة الجامعة التكنولوجية ونظمها قسم النشاطات الطلابية في جهاز الاشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضيافة الجامعة التكنولوجية وكلية دجلة الجامعة بمشاركة 22 جامعة وكلية اهلية .

وجاء منتخب جامعة بغداد بالمركز الاول بعد ان جمعت لاعباته 14 نقطة من فوزهن في جميع مبارياتهن ، وحصلت كلية الاسراء الجامعة الاهلية على المركز الثاني برصيد 11 نقطة ، واتت الجامعة المستنصرية في المركز الثالث ولها 10 نقاط وهو الرصيد الذي يمتلكه منتخب الجامعة التكنولوجية الا ان المستنصرية تفوقت بفضل كسر التعادلات على الطاولات ، وحصل فريق الجامعة التقنية الوسطى على المركز الخامس برصيد 9 نقاط .

ووزع رئيس الجامعة التكنولوجية الدكتور امين دواي ثامر ومدير قسم النشاطات الطلابية في الوزارة الدكتور حسام المؤمن ومساعد رئيس الجامعة التكنولوجية الدكتور سامي ابو النون عجيل الجوائز والكؤوس على الفرق الفائزة بالمراكز الاولى في البطولة التي اقيمت على مسرح الجامعة .



فضلا على الجوائز على الفائزات بالطاولات الاربع: وهن نجوى عزت من جامعة المثنى بالمركز الاول على الطاولة الاولى ورسل مضفر من بغداد ثانية وسرى شهاب من تكنولوجيا المعلومات بالمركز الثالث ، وفي الطاولة الثانية كانت الاولى هالة عمر من بغداد والوصيفة مريم علاء من المستنصرية والثالثة سمى سامي من الاسراء مناصفة مع فيحاء ميثم من التكنولوجية ، واحرزت ريهام سعد من الاسراء المركز الاول في الطاولة الثالثة تاتي بعدها رانية ناجي من الجامعة العراقية وثالثا مينة حامد من التقنية الوسطى ، امام الطاولة الرابعة والاخيرة فكان المركز الاول من نصيب بان عمران من كلية الرشيد والثاني مريم طه من بغداد وثالثا نور هاشم من كلية المنارة للعلوم الطبية في محافظة ميسان .

وكانت نتائج الجولة السادسة التي اقيمت صباح اليوم قد اسفرت عن فوز بغداد على ديالى 3- صفر لتحصل على المركز الاول بغض النظر عن الجولة الاخيرة وبالنتيجة نفسها التكنولوجية على كربلاء وكركوك على ذي قار ، وتغلبت الاسراء على المستنصرية 2-1 وايضا المثنى على النور والتقنية الوسطى على ابن سينا والعراقية على تكنولوجيا المعلومات والرشيد على المنارة ، وفازت مدينة العلم على بابل 2- صفر .

وحسم منتخب كلية الاسراء المركز الثاني في الجولة الاخيرة بتعادله مع التكنولوجية بنقطة ونصف النقطة لكل منهما وفازت المستنصرية على العراقية 2-1 وايضا بغداد على المثنى والنور على الرشيد ، وفازت كركوك على المنارة 3- صفر وبالنتيجة نفسها فازت ابن سينا على مدينة العلم .



والتقنية الوسطى على ديالى بنقطتين ونصف النقطة مقابل نصف نقطة .

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