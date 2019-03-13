سائرون: عبد المهدي فشل في حل مشكلة الخدمات

2019/03/13 | 12:48

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عد القيادي في تحالف سائرون عضو لجنة الخدمات النائب علاء الربيعي الحكومة الحالية فشلت حتى الان بتقديم الخدمات وعكس صورة إيجابية عن رغبتها بتغير الواقع المرير.

وانتقد الربيعي في بيان اطلعت عليه "الاتجاه برس" ، رئيس مجلس الوزراء على ضعف أدائه في التعامل مع الأزمات التي تسببت بهذا التراجع في الجانب الخدمي وعدم حزمه في محاسبة ومعاقبة المسؤولين الفاسدين وغير مؤهلين لإدارة بعض المرافق الخدمية ، مؤكدا ان نهج عبد المهدي الحالي لم يكن في مستوى الطموح ولَم يتغير عن الحكومات السابقة فضلاً عن انه لم يستطع ان يثبت ان حكومته هي حكومات خدمات كما وصفت وكل ما يقوم بطرحه هو تنظير وليس واقعي".

وحذر من ان بقاء ادارة عبد المهدي بهذا المستوى الضعيف سيؤدي الى مشاكل جمة قد تتسبب بانهيار الأوضاع وعودة التظاهرات المشروعة المطالبة بالخدمات ، مبيناً ان ما عرضه عبد المهدي في برنامجه الحكومي لم يطبق منه اي شي حتى هذه اللحظة وبَقى مجرد حبر على ورق ولا توجد اي رغبة حقيقة لتطبيقه".

ودعى الربيعي مجلس النواب الى اخذ زمام المبادرة في تشخيص مفاصل الضعف في حكومة عبد المهدي وتحديدا ملف الخدمات والسعي لإصلاحها من خلال تفعيل الدور الرقابي وتفعيل الاستجوابات للوزراء الذين اثبتت الايام الماضية على انهم غير مؤهلين لإدارة أنفسهم وليس لإدارة وزارات مهمة في الدولة العراقية .

KKK

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