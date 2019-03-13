نائب عن البناء: القرارات التي أصدرها مجلس الوزارء بشأن مطالب الكوادر التعليمية لم تكن ملبية للطموح

2019/03/13 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن النائب عن تحالف البناء رزاق محيبس، أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزارء بشأن مطالب الكوادر التعليمية لم تكن ملبية للطموح.

وقال محيبس في تصريح صحفي نشره مكتبه الاعلامي اليوم (13 اذار 2019)، اننا "مع أي قرار لانصاف هذه الشريحة المهمة بما يتناسب مع ما تقدمه من جهود كبيرة لدعم مسيرة التعليم في بلادنا الحبيب، لكننا فوجئنا بعدم إدراج باقي مطالب المعلمين التي تظاهروا واعتصموا من أجلها لأيام عدة ."

وأضاف، ان" الحل الانجع والمؤثر هو تنفيذ قانون حماية المعلم بكل ما يتضمنه من نقاط بالاضافة الى إدراج المطالب الأخرى التي تقدم بها المتظاهرون حينها يصار إلى تشكيل لجنة خاصه من قبل رئيس الوزراء ومجلس النواب لتنفيذ المطالب لإنقاذ الوضع التعليمي في العراق".

واعتبر النائب رزاق محيبس ان "التزام الحكومة العراقية بتنفيذ المطالب نقطة انطلاقة حقيقية لتعديل مسار التعليم في العراق مشيدا بما وصفه الدور الوطني والمسؤول للمعلم العراقي الذي عبر عن حبه لوطنه من خلال طرح بعض النقاط التي تعني المصلحة العامة دون الإكتفاء بالأمور المادية والمعنوية الخاصة".

وكان المعلمون قد نفذوا اضرابا عاما ليومين منتصف شهر شباط الماضي احتجاجا على عدم تلبية الحكومة لمطالبهم، ومن أبرزها إصلاح القطاع التربوي وتحسين أوضاعهم المعيشية ومنح المعلمين حقوقهم الخاصة بالسكن والامتيازات الأخرى التي يحظى بها موظفو الدولة خصوصا في البرلمان ورئاسة الحكومة.

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