2019/03/13 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / ضبط طرد يحتوي على مواد مخدرة في جمرك الشحن الجوي

13/03/2019 12:26:00 PM |

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واع / بغداد / ل .



هـ

اعلنت هيئة الجمارك، الاربعاء، ضبط طرد يحتوي على مواد مخدرة في جمرك الشحن الجوي .

وقالت الهيئة في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) نسخة منه، ان "السلطة الجمركية في جمرك الشحن الجوي في بغداد من إحباط محاولة لتهريب طرد يحتوي على موادمخدرة بالتعاون مع جهاز المخابرات والأمن الوطن وشعبة مكافحة المخدرات".

واضافت، انه "تم احالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة"، لافتا الى ان " ذلك جاء في خضم الاجراءات المكثفة التي تتخذها هيئة الجمارك في المراكز الحدودية موجهة بذلك ضربة لكل من تسول له نفسه المساس بالبنية الاجتماعية للبلد واتباع الطرق الملتوية للتكسب غير المشروع".





ت / ل .



هـ

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