رئاسة برلمان كوردستان تلغي امتيازات الاعضاء وخاصة الحصول على سيارات

2019/03/13 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد القيادي في الجماعة الاسلامية الكوردستانية سوران عمر يوم الاربعاء ان رئاسة برلمان اقليم كوردستان اصدرت قرارا يقضي بإلغاء الامتيازات عن اعضاء البرلمان.

وانتقد عمر وهو عضو في برلمان كوردستان في تصريح للصحفيين اليوم ما جرى من فوضى رافقت جلسة البرلمان يوم امس قائلا "نتمنى ان تُعقد الجلسات بشكل افضل وألّا يتم تكرار ما حصل يوم الثلاثاء".

واستطرد بالقول ان رئاسة برلمان كوردستان قررت الغاء الامتيازات كافة عن الاعضاء وخاصة الحصول على عجلات على حساب الحكومة.

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