العراق يحكم بالاعدام على مدانين اشتركا بإختطاف السفير المصري ببغداد

2019/03/13 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية حكمين بالإعدام لمدانين اثنين عن جريمة الاشتراك بحادث خطف السفير المصري السابق.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الهيئة الاولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدانين اثنين اعترفا بحادثة خطف السفير المصري السابق في منطقة نفق الشرطة واقتياده الى منطقة العامرية ومن ثم الى مدينة الفلوجة".

وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة والاعترافات كافية لإصدار حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحقهم"،مبينا أن "الأحكام جاءت استنادا لأحكام المادة 421/ج/و/د من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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