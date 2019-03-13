2019/03/13 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت الفنانة المصرية منة شلبي عن السبب وراء عدم الزواج حتى الآن، على الرغم من وصول عمرها إلى 36 عاما.وقالت منة شلبي خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على شاشة “dmc” المصرية، “أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منة شلبي: هذه هي اسباب عدم زواجي لغاية الان NAS | موقع ناس الرسمي.

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