2019/03/13 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعتقلت القوات الامنية ضمن مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة محافظة نينوى، الاربعاء، 9 عناصر ضمن تنظيم “داعش”.وذكر الناطق، باسم الوزارة الواء سعد معن، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (13 اذار 2019)، أن “القوات الامنية ضمن مديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى، اعتقلت 9 عناصر في تنظيم داعش”.وأشار معن، إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نينوى: اعتقال 9 عناصر من “داعش” يعملون في “ديوان الجند” NAS | موقع ناس الرسمي.

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