فريق الحسين يستغل فترة التوقف للاعداد للمرحلة الثانية من الممتاز

2019/03/13 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يواصل فريق الحسين بكرة القدم تدريباته اليومية تحت قيادة المدرب عادل عجر، تحضيراً لانطلاق المرحلة الثانية من عمر الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.وقال المدير الإداري للفريق فاضل زغير في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “الفريق يواصل الإعداد بمعنويات مرتفعة والجميع عازم على الظهور المختلف في المرحلة الثانية من الدوري”.وأضاف زغير، أن “الكادر التدريبي […]

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