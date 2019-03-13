مجلس نينوى يشكل لجنة تحقيقية مع مديرية التربية

2019/03/13 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىشكل مجلس محافظة نينوى، الثلاثاء، لجنة تحقيقية مع مديرية التربية في المحافظة.

قال رئيس لجنة الخدمات والاعمار في مجلس محفظة نينوى عبدالرحمن الوكاع لـ “النور نيوز” تم عقد الجلسة الاعتيادية 105 لمجلس محافظة نينوى، الثلاثاء 12 اذار 2019 وتم مناقشة عدة مواضيع ومنها التصويت على دمج اعداديات مهنية وزراعية في مينة الموصل وبعض النواحي التابعة لها من اجل الحفاظ عليها من الاندثار”.

واضاف “تم التصويت ايضا على تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة ملف تربية نينوى وقدمت مطالعة حول وضع الابنية المدرسية بعد متابعة لمدة اشهر وورود عدة شكاوى حيث ثبت عبر لجنة تحقيقية تقصير مدير الابنية المدرسية في تربية نينوى”.

وتابع الوكاع “تم مناقشة ملف النقل في نينوى وامكانية اعفاء سائقي النقل الخاص من الضرائب والمستحقات المالية خلال فترة داعش حيث تردي الواقع الاقتصادي للمدينة، وكذلك الوضع المرتدي للطرقات والجسور في المدينة ووجهنا نداء للحكومة المركزية لتخصيص تمويل بناء جسر اخر في المدينة لتخفيف الزحام وتسهيل حركة النقل”.

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