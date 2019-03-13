اعتقال مطلوب للقوات الامنية بحملة دهم وتفتيش شرقي الفلوجة  

2019/03/13 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الأربعاء، بأن القوات الأمنية اعتقلت احد ابرز المطلوبين بحملة دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق شملت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت من خلال من اعتقال احد ابرز المطلوبين للقوات الامنية بتهم تتعلق […]

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