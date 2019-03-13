نكشف تفاصيل المهمة الغامضة لقاسم سليماني خلال زيارته بغداد برفقة روحاني

2019/03/13 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر سياسي رفيع، اليوم الأربعاء، أن قاسم سليماني زار العراق مع الرئيس حسن روحاني.

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