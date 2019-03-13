لجنة نيابية تكشف عن مقترح لتشكيل محكمة جنائية خاصة للفساد

2019/03/13 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة النزاهة النيابية, انها بصدد تقديم مقترح لتشكيل محكمة جنائية خاصة للفساد لتكون عامل ردع للفاسدين والعمل على تعديل قانون العقوبات بشكل اكثر تشددا, مشيرة الى وجود فكرة لدى اللجنة لالغاء هيئة النزاهة.

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