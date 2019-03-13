نائب: التصويت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين سيفتح النقاش لإيجاد البديل عنها

2019/03/13 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب صباح العكيلي: إن التصويت من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين من قبل مجلس النواب في جلسته الأولى سيفتح النقاش أمام الكتل السياسية لإيجاد البديل عن هذه المكاتب ولتقوية الأجهزة الرقابية، مضيفا: ان هذا القرار يتطلب من قبل مجلس النواب إصدار تشريع جديد يلغي قانون مكاتب المفتشين العموميين.

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