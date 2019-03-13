2019/03/13 | 12:59

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مصادر: هذا ما بحثه السيد "السيستاني" مع الرئيس "روحاني"

بغداد -

كلمة

كشفت مصادر مطلعة أن المرجع الديني الاعلى علي السيستاني

بحث مع الرئيس الايراني حسن روحاني خلال لقائهما في النجف الاربعاء

العلاقات بين البلدين وضرورة ابعاد العراق عن أي دائرة صراع اقليمية

او دولية.

وبحسب تلك المصادر، فإن "اللقاء حضره وزير الخارجية الايراني محمد

جواد ظريف وسفير طهران في بغداد ايرج مسجدي" دون ان يذكر المزيد من

التفاصيل.

والتقى روحاني في النجف محافظها لؤي الياسري فور وصوله للمدينة التي

تعد محطته الاخيرة في زيارته الحالية للعراق والتي بدأها الاثنين

الماضي قبل ان يلتقي المرجع السيستاني في محل اقامته بالنجف.

وأكد مصدر ايراني مطلع ان روحاني سيجري بعد نهاية لقائه بالسيستاني

جولة في النجف يلتقي خلالها عدداً من مراجع الدين ويزور مرقد الامام

علي.

وكشف مصدر عراقي ان "روحاني لن يجتمع مع حكومة النجف بهدف عقد

اتفاقيات وفق ما صرحت به وسائل اعلام واكتفى بلقاء المحافظ بمطار

النجف".

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني، أكد الثلاثاء 12 آذار 2019 ، خلال

لقائه قيادات في الحشد الشعبي أن الحشد سيكون له مكانة "مهمة

للغاية" في استقرار العراق، فيما اشار الى ان فتاوى كبار العلماء في

العراق وايران امر عظيم في مهمة محاربة الارهاب.

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