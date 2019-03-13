2019/03/13 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اليوم الاربعاء، مركز التدريب المهني في الاسكندرية بمحافظة بابل يرافقه مدير عام دائرة التقاعد والضمان والاجتماعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..عبد الزمان يتفقد مركز التدريب المهني في الاسكندرية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..عبد الزمان يتفقد مركز التدريب المهني في الاسكندرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).