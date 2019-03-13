رئيس كتلة الصادقون النيابية يستقبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة بابل

2019/03/13 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس كتلة الصادقون النيابية النائب عدنان فيحان ،اليوم الاربعاء، وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم الربيعي في محافظة بابل.حيث بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية

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