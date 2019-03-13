2019/03/13 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن عضو مجلس محافظة السليمانية محمد رسول ،الاربعاء، عن عزم المحافظة تأسيس شارع ١٠٠ الحولي ضمن خطة توسيع المحافظة.وقال رسول في تصريح لـ/المعلومة/، ان “محافظة السليمانية وجهت بالمباشرة بتنفيذ مشروع شارع ١٠٠ وسيكون حولي على المحافظة وسيساهم في حل أزمة الاختناقات المرورية “.واضاف رسول، ان ” الأزمة المالية اثرت على تنفيذ مشاريع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تعلن عن البدء بتوسعة المحافظة بشارع حولي جديد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تعلن عن البدء بتوسعة المحافظة بشارع حولي جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).