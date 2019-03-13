2019/03/13 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنطاليا تحضر كرة الشرطة للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/13 | 13:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنطاليا تحضر كرة الشرطة للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنطاليا تحضر كرة الشرطة للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).