2019/03/13 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أُصيب معلم فلسطيني وعشرات الطلبة بالاختناق، الأربعاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة بمدينة الخليل بالضفة المحتلة.وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال داهمت المدرسة أثناء توجه الطلبة والأساتذة للدوام، وأطلقت قنابل الغاز السام داخل أسوارها، ما أسفر عن إصابة المعلم هاني الحدوش وعشرات الطلبة بحالات اختناق، نقلوا على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة معلم وطلبة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لمدرسة في الخليل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة معلم وطلبة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لمدرسة في الخليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).