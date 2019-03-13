2019/03/13 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)… في واقعة هي الأغرب من نوعها تشبه ما حدث في أحد أجزاء فيلم “وحدي في المنزل Home Alone” الشهير، نسيت راكبة سعودية طفلها في المطار قبل أن تستقل الطائرة وتقلع بها إلى ماليزيا.

وبحسب صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، فإن الطائرة التي كانت متجهة إلى ماليزيا اضطرت للعودة إلى مطار “الملك عبدالعزيز الدولي”، الذي أقلعت منه بعد أن أدركت الأم أنها نسيت طفلها في صالة الانتظار بالمطار.



وطلب قبطان الطائرة، وهو في طريقه إلى “كوالالمبور”، طلبًا غير معتاد للعودة إلى المطار في جدة بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة، عندما أخبرت الراكبة طاقم الطائرة بأنها نسيت طفلها.

وأظهر مقطع فيديو تدوله نشطاء التواصل الاجتماعي، طلب الطيار الإذن بالعودة إلى مطار “الملك عبدالعزيز الدولي” بمدينة “جدة” السعودية.

واستفسر موظف المطار مرتين عن المعلومات التي أدلى بها قائد الطائرة المتجهة إلى “كوالالمبور” بماليزيا للتأكد من حقيقتها قبل أن يقول له موظف المطار إن هذه أول مرة يسمع بمثل هذه الواقعة، وأخبر قائد الطائرة موظفي المطار بأن السيدة التي نسيت طفلها ترفض مواصلة الرحلة، وتسببت بحالة من الارتباك على الطائرة لرغبتها في استعادة طفلها، مبدياً رغبته في العودة للمطار لحل الإشكالية في انتظار تعليمات المطار.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنه بعد وقت قصير من انتظار قائد الطائرة الإذن بالعودة، تلقى إذناً بالهبوط.



وقالت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، “من النادر أن تعود الطائرات أو تحوّل رحلتها إلا في حالات الأسباب التقنية أو ما يتعلق بصحة الركاب، وفي حالة غريبة أخرى عام 2013، عندما تحولت رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية، انطلقت من لوس أنجلوس، وكانت في طريقها لنيويورك، إلى مطار كانساس سيتي بسبب مسافر جامح للغاية رفض التوقف عن غناء أغنية (سأحبك دائمًا) للمغينة الأمريكية ويتني هيوستن.



(النهاية)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راكبة سعودية تنسى طفلتها في المطار بعد اقلاع الطائرة والطيار يعود) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راكبة سعودية تنسى طفلتها في المطار بعد اقلاع الطائرة والطيار يعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).