الدولار الأسترالي ينخفض من جديد بفعل مخاوف اقتصادية

2019/03/13 | 13:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

نزل الدولار الأسترالي يوم الأربعاء بعدما أثار مؤشر محلي لثقة المستهلكين‭‭‭ ‬‬‬مخاوف جديدة بشان تباطؤ الاقتصاد‭‭‭‬‬.

وكان الاسترليني من بين العملات التي سجلت تحركا كبيرا في أسواق النقد، وارتفع نصفا بالمئة على أمل أن يرفض أعضاء البرلمان في بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق في اقتراع الأربعاء.

واتسمت أسواق العملة الأخرى بالهدوء في الغالب أثناء التعاملات المبكرة في لندن، مع توخي المستثمرين الحذر في ظل اتساع نطاق العزوف عن المخاطرة من آسيا إلى أوروبا.

وتراجع مؤشر لثقة المستهلكين في أستراليا لأقل مستوى فيما يزيد عن عام في مارس آذار، بما يعزز المؤشرات على ضعف الاقتصاد.

وهبط الدولار الأسترالي نصفا بالمئة إلى 0.70495 دولار أمريكي، لكنه ما زال مرتفعا عن أقل مستوى في شهرين الذي سجله الأسبوع الماضي عند 0.7003 دولار أمريكي.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بواقع 0.4 بالمئة إلى 0.6830 دولار أمريكي.

وزاد مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداءه أمام سلة عملات منافسة، 0.1 بالمئة إلى 96.994، في حين لم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليستقر عند 1.1287 دولار أمريكي.

كما استقرت العملة اليابانية عند 111.36 ين مقابل الدولار الأمريكي.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.6 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي واليورو مع مراهنة المتعاملين على أن البرلمان البريطاني سيرفض يوم الأربعاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

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