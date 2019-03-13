العقابي يستبعد وجود تسوية قريبة لحل ازمة الوزارات المتبقية

2019/03/13 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعد النائب عن حزب الفضيلة الاسلامي حسين العقابي, الاربعاء, وجود تسوية قريبة لحل ازمة اكمال الكابينة الوزارية وذلك لوجود حوارات ثنائية بين اطراف سياسية لم يتم اطلاعنا عليها لحد اللحظة, مؤكدا ان أي حوارات وتفاهمات ثنائية او اكثر نرحب بها لانها ستسهم في تقريب وجهات النظر.وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحوارات الثنائية […]

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