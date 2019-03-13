السراج: الحكومة العراقية غير قادرة على حل المجاميع المسلحة

2019/03/13 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكد السياسي العراقي عدنان السراج، أن الحكومة العراقية غير قادرة على حل المجاميع المسلحة المنتشرة في العراق، وأن غالبية تلك المجاميع خاضعة لهيمنة كتل سياسية.وتحدث السراج، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلاً إن "الكتل السياسية العراقية غير قادرة على إصلاح الوضع السياسي إزاء تفشي الفساد وخضوعها لجميع مفاصله، كما أن تلك الكتل ترتكز على المجاميع المسلحة".رووداو: كيف ترى الوضع السياسي في العراق؟عدنان السراج: أن الوضع السياسي في العراق يتجه نحو الإنفتاح مع بعض التعقيد، ولقد شهدنا عملية انتخابية وهي جزء من الحالة الديمقراطية في البلاد، ولكن قد يُساء فهم الوضع السياسي في البلاد بسبب كثرة المطالب وأيضاً التجاذب بالعلاقة بين بغداد وأربيل وحتى داخل الكتل، والعراق تخطى حاجز الكتل السياسية التي تتحدث بالطائفية والقومية.رووداو: ولكن المواطن العراقي يرى أن الوضع السياسي غير قابل للإصلاح والدليل استمرار الأوضاع منذ 2003 ولغاية الآن؟عدنان السراج: أن الإصلاح لا يتم بشكل مباشر ويحتاج إلى تغيير في الأليات التي جاءت بها العملية السياسية، وأن التغيير يجب أن يتم بواسطة المواطن نفسه وهو مصدر التشريع والقادر من خلال الذهاب إلى صناديق الإقتراع إلى إحداث التغيير واختيار الأصلح، ولكن يجب الاعتراف أن الكتل السياسية خانت الأمانة السياسية والوطنية وأصبح المواطن مهمشاً وبدون أي دور؛ وكان بالامكان اعطاء فرصة أكبر للمواطن وجعل صوته مسموعاً.رووداو: السراج متفائل جداً؛ ولكن المواطن يرى أن البرلمان بعد فصله التشريعي الأول لم يقر قانوناً واحداً، كما أن الحكومة العراقية تخطت الـ100 يوم دون أن تكتمل؟عدنان السراج: أرى أن الوضع في البلاد يحتاج إلى امكانيات كبيرة ونحن نتجه نحو الإصلاح، ومن الممكن أن تحدث الكثير من التغيرات كما حصل في الدستور الالماني والمصري.رووداو: بما أنه تتحدث عن الانفتاح السياسي، تم مؤخراً الكشف عن 600 مدرسة وهمية في العراق؟عدنان السراج: هنا نتطرق إلى ملفات الفساد وهو أحد المشاكل المستعصية التي حلت في البلاد، وهذا نابع عن فساد السلطة والدوائر الحكومية حتى تحولت إلى ثقافة عامة وتفشت الرشاوى ووصل المواطن العراقي إلى المذلة لإجراء معاملة في الدوائر الحكومية.رووداو: هناك وثائق لكتل سياسية متهمة بالفساد..كيف سيتم اصلاح العملية السياسية في العراق؟عدنان السراج: هؤلاء لا يمكنهم اصلاح العملية السياسية ويجب تفعيل دور القضاء العراقي لمحاسبة المتهمين بالفساد وخاصة هناك نواب في البرلمان يعترفون وأمام الفضائيات قيامهم بالسرقة، واعتقد أن اصلاح الوضع السياسي في العراق يجب الكشف عن الكتل السياسية التي تتمسك بفصائلها المسلحة وتمارس الانتهاكات ضد المواطن وعليها أن كانت تؤمن بالدولة بحل تلك الماجميع المسلحة.رووداو: ولماذا لا تتخذ دولة قراراً صارماً بحل تلك المجاميع؟عدنان السراج: الدولة غير قادرة على حل تلك المجاميع المسلحة وذلك بعد أن تمركزت الكتل السياسية في السلطة، وبعض الكتل بحاجة إلى القوة والجرأة لاحداث التغيير في الواقع السياسي، وبالتالي أصبحنا ننتظر التدخل الخارجي لاحداث التغيير في العراق، لذا يجب تدارك الخطر الأكبر.رووداو: وماهو الخطر الكبير الذي تحذر منه؟عدنان السراج: هناك فشل ذريع في العملية السياسية وإسقاط عام لكل الساسة في الداخل والخارج وجميعهم سراق وغير قادرين على العمل وبالتالي من يحل مشكلة العراق وهي نفس الذريعة التي مُنحت لأمريكا للتدخل في العراق واسقاط نظام حسين لذلك نحن نتوقع أن يحدث نفس السيناريو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السراج: الحكومة العراقية غير قادرة على حل المجاميع المسلحة ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السراج: الحكومة العراقية غير قادرة على حل المجاميع المسلحة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).