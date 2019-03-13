اسعار النفط ترتفع وسط تخفيضات أوبك

2019/03/13 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.وبحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.95 دولار للبرميل، مرتفعة 28 سنتا أو 0.4 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط […]

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